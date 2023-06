Le championnat sénégalais reprendra ses droits après une pause de 10 jours due aux tensions socio-politiques. Le coup d’envoi de la 22e journée de Ligue 1 aura lieu avec un match décisif entre Génération Foot et Guédiawaye dans la course au titre. De plus, Diambars rencontrera l’AS Douanes, tandis que Casa Sports jouera à domicile contre Teungueth. Il est à noter que ces deux équipes se sont déjà affrontées en Coupe de la Ligue la semaine dernière.