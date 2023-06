Initialement prévu ce dimanche, le combat entre Mor Kang Kang (Écurie Cheikh Mbaba) et Youssou Ndour (École de lutte Balla Gaye) est finalement reporté pour le plus grand désarroi du promoteur.

C’est malheureusement devenu une fâcheuse habitue dernièrement. Les combats sont annulés à quelques mois voir même quelques jours de leur tenue. Alors qu’on se dirigeait vers le combat choc ce dimanche entre Mor Kang Kang (Écurie Cheikh Mbaba) et Youssou Ndour (École de lutte Balla Gaye), l’affiche a été annulée pour un motif inconnu pour le moment.

Promoteur de ce combat Iboulaye a déclaré ne pas connaître les raisons qui ont motivé une telle décision. Au micro de Lutte TV, il a manifesté sa colère et pointé du doigt le CNG qui ne lui a servi aucune explication.

« On m’a appelé hier (jeudi) vers les coups de 13 heures pour me dire de venir au CNG. J’y suis allé et on m’a annoncé que le combat était annulé. J’ai voulu en parler avec le président Bira Sène pour comprendre le pourquoi mais il m’a dit qu’il était occupé. J’ai donc patienté dehors ensuite il est venu vers moi pour me parler. On lui a dit que j’étais le promoteur qui devait organiser une journée ce dimanche. Mais il ne m’a rien dit de rassurant et il n’a pas donné les raisons de l’annulation de ma journée. Pourtant il m’avait assuré que j’organiserai ma journée après les manifestations qui ont eu lieu il y’a quelques jours puisque seuls les combats qui devait se dérouler du 1er au 15 juin étaient reportés (…) On ne m’a rien dit jusqu’à hier et je ne sais pas pour quelles raisons ma journée a été annulé. Je peux comprendre une telle décision, mais la normalité voudrait qu’on m’explique tranquillement les raisons puisque j’avais dit aux lutteurs que le combat allait avoir lieu » regrette Iboulaye

