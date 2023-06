Après le report de son combat contre Balla Gaye 2, Eumeu Sène s’est exprimé pour la première fois pour souligner sa déception de ne pas se frotter à BG2 cette saison.

Le « Tay Shinger » a révélé qu’à aucun moment il n’a pensé à un report de son duel tant attendu face à Balla Gaye 2. Déjà vainqueur par deux fois du lion de Guédiawaye, le lutteur de Pikine s’était mis dans de très bonnes dispositions pour signer une troisième succès contre BG2. Mais à l’impossible nul n’est tenu a-t-il martelé.

« Je ne peux que prier pour lui (Balla Gaye) afin qu’il retrouve sa santé. Nous sommes conscients qu’il y’a des risques dans tout sports de combat et nous savons qu’on peut se blesser à tout moment surtout lors des entraînements. Mais pour dire vrai cela m’a beaucoup surpris. J’étais très avancé dans ma préparation pour le combat et j’ai énormément dépensé pour ce combat. Je me suis préparé pendant un an sans avoir la possibilité de signer avec un autre promoteur puisque j’étais sous contrat. Mais c’est comme ça, c’est la volonté divine, il faut s’y plier car nous sommes des croyants » a t’il noté sur Lutte TV.

« Je suis prêt pour tous les lutteurs, j’attends des propositions… »

Après avoir ajouté qu’il avait des échos sur un éventuel report du combat, l’ex roi des arènes se dit désormais prêt à affronter d’autres adversaires.

« J’entendais les rumeurs (sur un report) mais je continuais toujours mes entraînements. Certains de ses proches m’ont parlé d’un possible report mais je n’y avait pas accordé du crédit parce que ça pouvait être une ruse. C’est pourquoi je continuais à m’entraîner très dur parce que je ne savais pas si mon adversaire faisait pareil ou non. C’était l’un des combats les plus importants de ma carrière parce que c’est un combat revanche pour lui. Prochain adversaire ? Je suis prêt pour tout le monde. Que ce soit Sa Thiès, Tapha Tine ,Yawoou Dial ou Doudou Sané, je suis là pour lutter. Je n’ai pas de choix entre eux, j’attends les propositions des promoteurs. » a déclaré Eumeu Sène.

