Phénoménal avec Clermont cette saison, Mory Diaw a été, sans grande surprise, appelé par Aliou Cissé. Et alors que les Lions affronteront le Bénin et le Brésil, le portier pourrait connaître sa première sélection.

Convoqué pour la première fois en Equipe Nationale du Sénégal en septembre 2022 à l’occasion des matchs de préparation pour la Coupe du Monde, Mory Diaw ronge encore son frein pour connaître les joies d’une première sélection. Mais l’heure de la grande première, pour le portier de Clermont, a peut-être sonnée. À quelques jours de son 30e anniversaire (22 juin), le joueur formé au Paris Saint-Germain fait partie du rassemblement des Lions en marge des dates FIFA de ce mois.

Oublié pour le Mondial

Dans les petits papiers du sélectionneur national en vue d’une participation à la Coupe du Monde, au Qatar cet automne, Mory Diaw avait finalement été laissé à quai. Aliou Cissé avait choisi d’être dans la continuité de la Coupe d’Afrique des Nations, en privilégiant faire appel à ses trois hommes de confiance, en l’occurrence Edouard Mendy, Alfred Gomis et Seny Dieng. Un choix qui, pour certains, pouvait paraître surprenant à l’époque, au regard notamment de la forme des uns et des autres.

Mais à l’occasion de ce rassemblement, « El Táctico » s’est passé des services de Mendy, en délicatesse à Chelsea, où il est même appelé à quitter. C’est donc Gomis, Dieng et Diaw qui forment ce trio de gardiens de but. Et avec deux rencontres à disputer, dont un match amical, l’occasion semble belle pour mettre à l’épreuve le portier de Clermont. Attendu cette saison pour son retour en France, le fils de l’actuel Maire de Matam n’a pas déçu, bien au contraire. Il a marqué les esprits.

Titulaire face au Bénin ?

Pour sa toute première campagne professionnelle dans l’Hexagone, l’ancien joueur du FC Lausanne-Sport, du CD Mafra ou encore du Lokomotiv Plovdiv a disputé 37 matchs de Ligue 1 pour seulement 47 buts encaissés, réussissant à garder ses cages inviolées à dix reprises et étant le gardien qui a stoppé le plus de penaltys (4). Comparer sa saison avec celle de ses concurrents en sélection, il n’y pas photo. Alors, forcément, après ces performances, la première avec les Lions se fait attendre.

Après avoir impressionné les supporters du Clermont Foot 63, Mory Diaw veut, sans doute, maintenant démontrer ses qualités face aux supporters de l’Equipe Nationale du Sénégal. Alors que les Lions vont en découdre face au Bénin, ce samedi à l’occasion de la 5e journée des qualifications pour la CAN, le natif de Poissy pourrait être titularisé par Aliou Cissé, sachant surtout que la place de titulaire pour le match amical contre le Brésil, samedi, semble pour l’actuel numéro 1, Alfred Gomis.

