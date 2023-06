Toujours absent du rassemblement des Lions, Iliman Ndiaye ne rejoindra pas les Lions pour les rencontres face au Bénin et le Brésil.

Les Lions se passeront d’Iliman Ndiaye pour ce rassemblement. En effet, le jeune attaquant de Sheffield United n’a toujours pas rejoint ses partenaires depuis le début du regroupement et ne viendra donc pas participer à la rencontre face au Bénin, samedi en qualifications pour la CAN, et celle contre le Brésil mardi prochain, en amical.

Le joueur de 23 ans est actuellement auprès de sa famille, comme l’a confirmé le sélectionneur Aliou Cissé, « Iliman est absent, il a un heureux événement qui va se présenter bientôt. Il était un peu anxieux. C’est normal quand un enfant vient au monde, la femme a besoin de son homme à ses côtés donc on a préféré le laisser avec sa femme ».

