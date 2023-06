Quelques mois après son arrivée au Charnay Basket, l’ailière sénégalaise Yacine Diop avait décidé de quitter le club français pour des raisons personnelles au mois de novembre 2021, comme elle l’a rappelé hier jeudi. Mais, en janvier 2022, la Lionne avait repris la compétition avec le club espagnol CAB Estepona – une signature qui avait échappé à la rédaction de wiwsport.com.

Son manque de compétition fait les choux gras de la presse depuis quelques jours après sa présélection dans la liste des Lionnes convoquées par le coach national, Moustapha Gaye. Et si ce dernier est monté au créneau pour justifier son choix de présélectionner Yacine Diop, cela n’a pas aidé à éteindre la polémique. Au point de pousser la principale intéressée à sortir de son silence.

« Cela s’est passé après l’AfroBasket. Je suis arrivée un dimanche, j’ai repris les entrainements lundi, je n’avais pas de repos. Le club me faisait entrainer matin et soir. 10 entrainements et match avant le repos. Je ne pouvais pas tenir. J’ai l’expérience de ce rythme pour avoir eu des blessures dans le passé dont deux opérations au genou. J’ai compris que j’allais vers une autre blessure donc j’ai préféré arrêté et revenir au Sénégal pour reposer pendant un mois. Puis je suis partie jouer en Espagne », s’est défendu Yacine Diop au micro de Basket Sénégal.

Ce qui est vrai, c’est que Yacine Diop est bien restée une année sans jouer et non deux. Après son départ de Charnay Basket, la Sénégalaise a renoué avec le basket, en rejoignant la formation espagnole CAB Estepona en janvier 2022 où elle va évoluer jusqu’au 15 août 2022. Une aventure qui a échappé à l’attention de la presse sénégalaise dans sa majorité. Mais, tout compte fait, le sélectionneur national, Moustapha Gaye a tenu à faire appel à sa joueuse pour le stage de préparation de l’AfroBasket 2023.

Si no os convence nuestra cantera, a ver qué tal si os lo piden las jugadoras del #LFChallenge Más claras no pueden ser: "Os necesitamos" Os dejamos un poco de lo que hacen en el parqué para terminar de convenceros: el domingo, a las 13:15 horas en el Pineda, ante @cbalcobendas pic.twitter.com/bSKxI7TM8S — C.A.B. ESTEPONA (@CABESTEPONA) April 14, 2022

Gran partido ante @CDRaCa, que se resolvió en el último minuto. Victoria por 50-58 #LFChallenge Pero solo podemos decir una cosa: GRACIAS, AFICIÓN pic.twitter.com/84dR3u04CS — C.A.B. ESTEPONA (@CABESTEPONA) February 26, 2022

¡Buenos días! ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se prepara un partido? ¿Cómo se vive a pie de pista? ¿Qué pasa en el vestuario? Os traemos un poco de todo ello: NB Paterna vs. CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol… ¡desde dentro! Vídeo completo: https://t.co/VeDerMsmrF pic.twitter.com/OPSprqRPDm — C.A.B. ESTEPONA (@CABESTEPONA) February 18, 2022

Un choix qu’il a d’ailleurs su expliquer auprès des journalistes. « J’ai connu Yacine très jeune, alors qu’elle était encore au lycée. Je connais un peu son tempérament et sa forte personnalité. Lorsqu’on sélectionne une joueuse, tout le monde donne son avis et je respecte l’avis de chacun. Cependant, j’ai aussi le mien. Je pense que Yacine peut beaucoup nous aider avec sa densité physique. Quelle que soit la situation, elle est toujours là pour apporter. Ce qu’il faut préciser maintenant, et je lui ai dit, c’est que nous sommes encore en présélection. Ce n’est pas encore la liste des 12. Elle a un mois pour nous montrer qu’elle peut être dans les 12. Elle sait le faire, maintenant nous allons voir », avait tenu à préciser le coach Tapha Gaye sur la présélection de Yacine Diop.

Si no os convence nuestra cantera, a ver qué tal si os lo piden las jugadoras del #LFChallenge Más claras no pueden ser: "Os necesitamos" Os dejamos un poco de lo que hacen en el parqué para terminar de convenceros: el domingo, a las 13:15 horas en el Pineda, ante @cbalcobendas pic.twitter.com/bSKxI7TM8S — C.A.B. ESTEPONA (@CABESTEPONA) April 14, 2022

wiwsport.com