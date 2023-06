L’ASVEL tient sa nouvelle recrue pour la saison à venir. L’ailier de 24 ans Mbaye Ndiaye rejoint le club de Villeurbanne où le président du club estime que le profil de l’ailier manquait à l’effectif.

L’ASVEL Lyon-Villeurbanne veut renouer avec le succès. Le club Français le plus titré avec 21 titres boucle une saison où l’équipe a été en deçà des attentes avec un seul trophée remporté, la Leaders Cup. Pour corriger les erreurs, le club étoffe son effectif avec un jeune ailier qui a boucle une belle saison avec ADA-Blois.

Tony Parker exprime toute sa satisfaction de Mbaye Ndiaye. « Mbaye dispose de très grosses qualités athlétiques. Il est dur en défense, attiré par le rebond offensif et a un jeu sans ballon très intéressant. C’est un profil que nous n’avions pas la saison dernière. On voit que chaque saison, il est en progrès, dans les lignes statistiques comme dans la compréhension du jeu et nous allons l’accompagner pour faire en sorte que cela continue ! ». Une déclaration faite dans le communiqué du club.

Le Lion de la Téranga de 24 ans s’est engagé avec son nouveau club en France jusqu’en 2026.

