Elle fait l’objet d’une polémique suite à la publication de la liste. Sans club, sa présence dans la tanière a fait parler plus d’un. Les explications du sélectionneur en conférence de presse n’ont pas réussi à calmer le jeu oral. Peut-être les déclarations de l’ailière de 27 ans pourront rassurer les férus de la balle orange. Yacine Diop a fait face à la presse ce jeudi à l’entrainement. Sur plusieurs sujets, elle apporte des précisions et affirme être prête physiquement à jouer un AfroBasket.

Le regroupement

Le début du stage se passe bien. Il y a de l’intensité dans les entrainements physiques et du jeu. D’ici la semaine prochaine, on commencera à jouer entre nous. Pour le moment on travaille plus sur le physique et les tirs.

Son intégration

Personnellement, je me sens bien. Depuis, je n’ai pas arrêté les entrainements. J’ai bien intégré le groupe donc tout va bien.

Son apport

Tout le monde sait ce que je peux apporter à l’équipe sur le plan défensif comme offensif. Le résultat qu’on avait en 2021, ne nous plaisait pas mais on espère mieux pour cette édition et aider l’équipe à atteindre son objectif.

Les adversaires du Sénégal

Que ce soit l’Ouganda ou le Mali, on va aborder ces deux adversaires de la même manière. On par à l’AfroBasket avec l’esprit gagnant donc on va bien préparer nos matchs pour les remporter.

Deux ans sans jouer

Je vois sur les réseaux sociaux que je suis restée deux ans sans jouer, non ce n’est pas deux années mais une année seulement. J’ai fait une pause parce que je voulais régler des choses et je ne voulais pas arrêter le basket pour le faire. Il me fallait une pause d’un an pour régler ces choses et revenir sur le parquet. J’ai bien aimé cette pause parce qu’elle a permis à mon corps de se reposer. Là, je me sens très fraiche à rejouer.

Le départ de Charnay Basket Bourgogne Sud

Cela s’est passé après l’AfroBasket. Je suis arrivée un dimanche, j’ai repris les entrainements lundi, je n’avais pas de repos. Le club me faisait entrainer matin et soir. 10 entrainements et match avant le repos. Je ne pouvais pas tenir. J’ai l’expérience de ce rythme pour avoir eu des blessures dans le passé dont deux opérations au genou. J’ai compris que j’allais vers une autre blessure donc j’ai préféré arrêté et revenir au Sénégal pour reposer pendant un mois. Puis je suis partie jouer en Espagne.

Le choix des 12

Je ne vais pas commenter sur cela. Parce qu’à la fin, c’est le coach qui fera ses choix. Donc, je reste concentré. Le coach m’a fait confiance et m’a convoqué. Donc, c’est à moi de prouver que j’ai mon talent. Physiquement, je suis prête à rejouer un AfroBasket. Si je ne fais pas partie du 12, bien sur cela me ferait mal. Comme je l’ai dit, j’ai laissé des activités pour venir ici et m’entrainer dur. J’espère donc en faire partie.

Convoqué sans club, pression ou motivation

C’est une source de motivation, je n’ai pas de pression. Peut être que je n’ai pas joué de matchs mais j’ai fait mes entrainements régulièrement. Le coach a dit qu’il a confiance en moi, c’est important et c’est une motivation pour moi. Je ferais tout pour ne pas le décevoir.

Remporter l’AfroBasket 2023

Rien n’est impossible. Nous allons à l’AfroBasket pour gagner même si on dit qu’on vise le podium. Il y a 3 places sur le podium.

Comment gagner ?

Pour retrouver notre place habituelle, il faut y croire. Il faut renouer avec la culture de la gagne comme nous le faisions quand on enchainait les éditions avec le titre de championne. Il faut garder cette mentalité, on joue en équipe et on donne tout.

Jouer dans le championnat local

Non, cela ne fait pas partie de mes projets pour le moment. On verra après l’AfroBasket, je reste concentrée pour le moment sur cette compétition.

Le rap

C’était juste pour jouer, un passe temps durant l’été. D’ailleurs, ce n’était qu’un son. Je suis une personne qui ne se fixe pas de limite. Ma priorité c’est le sport.

