Mikayil Ngor Faye est désormais le nom le plus utilisé par les internautes sénégalais et passionnés de football. Récente recrue du FC Barcelone, l’ex international U-17, actuel défenseur de NK Kustosija en D2 Croate, est passé par tous les états avant de revenir dans la lumière. Focus sur son parcours.

« Le FC Barcelone est sur le point de signer le défenseur central talentueux Mikayil Ngor Faye pour 5 millions d’euros en provenance de NK Kustosija, here we go ! », disait le célèbre journaliste italien, ce lundi 12 juin 2023, spécialiste en mercato Fabrizio Romano. Très reconnu pour la véracité de ses informations concernant les transferts de joueurs, Romano fait aussi découvrir au monde ce jeune espoir sénégalais de 18 ans. Après Diawandou Diagne, Moussa Wagué, Moussa Ndiaye et Alpha Diounkou, le FC Barcelone met le curseur sur un autre talent sénégalais, Mikayil Ngor Faye.

Originaire du sud du pays, précisément à Sédhiou, un 14 juillet de l’année 2004, « Le Monstre » comme il est surnommé, s’est très vite remarqué en s’imposant toujours face à plus grand que lui. Ce diamant brut, supporter du FC Barcelone, fan de Lionel Messi, a toujours eu un ballon d’or dans les pieds. Détecté par l’Académie Diambars, il y suit sa formation jusqu’à ses 17 ans. Surclassé à tous les niveaux du fait de ses qualités au-dessus du lot. D’ailleurs, dans le lot de pépites composant le groupe de Malick Daf lors de la Coupe du Monde U17 en 2019, alors qu’il n’avait que 15 ans, Mikayil attirait déjà la lumière sur lui. Dur sur l’homme, rapide, jeu long remarquable et doté d’une bonne vision de jeu, le gamin d’1m 87 montrait déjà les prédispositions d’un grand défenseur. Les offres, approches et sollicitations se multiplient sur la table de Diambars pour s’arracher les services de leurs joyaux. Les grands clubs le veulent mais le club de Saly veut sa merveille pour l’Olympique de Marseille.

Premier accroc dans sa jeune carrière

Partenaire officiel du club phocéen depuis décembre 2019, l’Académie Diambars doit y envoyer ses meilleurs joueurs pour passer des tests et espérer intégrer l’équipe première. Après Bamba Dieng en 2021, Mikayil devrait seconder son aîné mais hélas, le destin ne suivait pas. Le jeune défenseur de 17 ans suit son oncle d’abord au Nigéria, ensuite Belgique et enfin en Croatie. Mais ce n’est pas la fin pour Mikayil. Plus d’une saison, l’ancien pensionnaire de Diambars disparaît des radars. Aucune nouvelle de lui jusqu’au début de cette année 2023, déclaré au Dinamo Zagreb, le natif de Sédhiou réapparaît du côté de NK Kustosija (D2 Croate) en février.

Rebond en Croatie, griffes dehors pour bien rugir

Le temps passé loin des projecteurs n’a rien assombri de son talent. En 14 matches (1 but et 1 passe décisive) sous le maillot de Kustosija, Mikayil a brillé de mille feux. Solide, technique au-dessus du lot, puissant et serein, le jeune sénégalais s’est vite fait une place au sein de l’effectif, suffisant pour rappeler aux grandes écuries d’Europe le gros espoir défensif qu’il est. Le Borussia Dortmund et le Chelsea FC se renseignent. Mais le FC Barcelone passe devant eux, fonce et met les moyens pour le recruter. Après une longue traversée du désert, Mikayil Ngor Faye voit vert et est sur le point de réaliser son rêve de jouer au FC Barcelone.

