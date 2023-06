Les Guépards vont affronter les Lions de la Teranga du Sénégal lors d’un match crucial de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023, samedi prochain. Pour le capitaine béninois, l’exploit est envisageable face aux champions d’Afrique.

Sèchement battus 3-1 lors de la première journée, les Béninois ont une revanche à prendre face aux Sénégalais. Une victoire permettrait aux Guépards de prendre une sérieuse option pour la qualification à la CAN 2023. Mais face aux champions d’Afrique en titre, la tâche ne sera pas facile et Stéphane Sessegnon le sait. Le Bénin n’a jamais battu le Sénégal dans l’historique des confrontations entre les deux équipes. Comme lors de la victoire historique face à l’Algérie en 2019, le capitaine des Guépards sait également que ses coéquipiers et lui peuvent réitérer cet exploit face au Sénégal.

« L’exploit est possible. Nous avons eu la chance de battre un champion d’Afrique ici. Ce sera difficile mais rien n’est impossible. Nous jouons à domicile et nous aurons en face de nous une équipe sénégalaise déjà qualifiée. C’est nous qui devons continuer à cumuler les points pour espérer une qualification » , déclare Stéphane Sessegnon. Le Bénin doit remporter des points pour s’assurer une qualification lors de la dernière journée contre le Mozambique. L’enjeu est encore plus motivant pour Stéphane Sessegnon, qui croit fermement en cette opportunité. « Nous sommes très motivés et ferons tout ce qu’il faut pour obtenir le maximum de points. Je suis convaincu que nous pouvons nous qualifier et nous devons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Toute l’équipe est en bonne forme et nous sommes au complet« , déclare le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale béninoise, avec 24 buts à son actif.

