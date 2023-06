Il retrouve son ancien poste au sein de la fédération sénégalaise de basket. Samba Gueye, par ailleurs président de la ligue de Dakar est le nouveau chargé de la communication de l’instance.

Il ne manquait plus que ce poste à pourvoir pour compléter le bureau fédéral installé depuis le 3 juin passé. Le successeur d’El Hadj Sarr devenu 3e vice-président est Samba Gueye. « Je suis au service du basket, membre du comité directeur et président de la Ligue de Dakar. Je travaille là ou me demande d’y aller. Effectivement, le président de la fédération m’a demandé de gérer la communication. Et Effectivement, ce n’est pas une nouveauté. J’ai eu a occuper cette fonction dans le passe. J’ai eu a gérer cette commission pendant 4 ans (fin 2015 a 2019). On avait beaucoup travailler avec la presse. Je remercie Bamba Kasse qui m’avait montre la voie avec beaucoup de conseils » a fait savoir celui qui avait obtenu 99 voix lors du vote des membres du comité directeur.

Une communication de toutes les activités de la Fédération sans exception et miser sur le digital pour le partage d’infos en temps réel, voici la vision du nouveau chargé de communication. « Je félicite M El Hadj Sarr qui a beaucoup innové et mis la barre très haute. Nous allons nous appuyer sur les acquis pour pouvoir étendre la communication et surtout travailler sur le coté digital. Le monde vit le digital, il faudra donc mettre les moyens pour qu’on puisse communiquer en temps réel pour le développement du basket, pas uniquement les équipes nationales, mais toutes les activités de la fédération, les compétitions de la fédération et des ligues qui sont des démembrements de la fédération. Ce sont des projets qu’on va mettre en place ».

Samba Gueye est le président de la Ligue de Dakar de basket depuis février 2019. Il tient aussi les rênes de la section basket de l’US Ouakam depuis février 2022.

