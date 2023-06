Combattant gréco-romain et premier lutteur japonais au Sénégal, Uozumi est aussi coach d’une école de lutte au pays de la Teranga. Il revient sur son amour pour le territoire du Lamb et ses cultures.

Résidant au Sénégal depuis 2022, après avoir découvert le pays en 2017 grâce à une coopération japonaise, Shogo Uozumi alias Songo Tine dirige une académie de lutte composée de plus d’une trentaine de jeunes. L’objectif est de les former en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Passionné de ce sport sénégalais, Uozumi ne tarit pas d’éloges sur le Lamb. « Chaque fois que je m’entraîne, je me sens devenir plus fort. Je ressens beaucoup de joie et de croissance en moi », déclare-t-il au micro de Reuters.

Trouvé à Thiès dans son école de lutte, le Japonais exprime tout son attachement à la culture sénégalaise. Proche de celle de son pays, Uozumi estime qu’il qu’il se sent comme chez lui. « Les Sénégalais vivent ensemble, avec leurs familles, leurs amis, et ils se soutiennent tous de cette façon. C’est mon genre de culture », affirme-t-il.

