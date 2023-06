Ndioma Kane plus connu sous le nom de Didi Kane fait partie des plus jeunes joueuses du groupe de Moustapha Gaye. L’ancienne joueuse d’Iseg Sport a parlé de l’impact des anciennes dans leur évolution lors des séances d’entrainement a abordé son intégration avec la presse.

« Le début était difficile, mais on avance et le rythme suit. On s’entend bien, on s’entraide et l’adaptation devient facile. Il fait très chaud mais on s’adapte, nous sommes des africains » a fait savoir la joueuse de 22 ans.

Didi Kane avait pris part au camp de basket des jeunes espoirs. Une expérience différente de sa deuxième présélection en équipe nationale surtout avec l’impact des anciennes dans leur évolution lors des séances d’entrainement. « Ce n’est pas la même chose. Lors de ce camp, il y avait des jeunes. Et là, dans l’équipe il y a des joueuses qui ont de l’expérience qui te guident, t’orientent et t’encouragent. Parfois je peux faire quelque chose de molle donc elles me corrigent et me demande de durcir le jeu. C’est important ».

L’équipe, même si elle est composée de générations différentes, vit bien explique la meneuse de jeu. « On s’entraide entre meneuses, entre coéquipières. Elles sont plus âgées que moi, c’est plus d’expérience. Donc, j’écoute leurs conseils que j’applique pour avoir un résultat adapté à ce qu’elles apportent. On s’adapte parce que je pense ici tout le monde parle anglais donc on communique avec elle (Cierra Dillard). L’AfroBasket est dans un coin de ma tête. Nous allons prouver et ramener la coupe ici. L’équipe vit bien. On s’entend bien, il n’y a de distinction d’âge. On a un groupe solide. Notre objectif est de s’entrainer, partir à l’AfroBasket et ramener le trophée c’est notre rêve. »

Pensionnaire de la première division du Portugal avec Quinta Dos Lombos, la jeune joueuse rêve grand pour son avenir. « Je ne sais pas si je vais rester au Portugal, on travaille dessus. Je souhaite jouer en WNBA et je le ferai » confie-t-elle.

