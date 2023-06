Produit de la Seed Academy, Khadidiatou Bigue Sarr (24 ans) fait son entrée en Equipe Nationale. Après une première expérience lors du camp de basket organisé l’année dernière par la fédération regroupant les espoirs de 18 à 25 ans, elle se fixe un objectif : la liste finale de Moustapha Gaye pour l’AfroBasket.

Pour s’être illustrée dans un camp de basket de la NBA avec la FIBA « Basket-ball Without Borders », Bigue Sarr qui avait terminé MVP du tournoi en 2016 a vu les portes des Etats-Unis s’ouvrir pour elle. L’intérieur a évolué au South Georgia Tech de 2017 à 2019, Oklahoma State de 2019 à 2021 et New Mexico State de 2021-2022. Actuellement, elle est pensionnaire de l’Union sportive Basket Damigny Alençon 61 en National 1 Féminin.

« C’est une fierté d’être présélectionné parmi tant d’autres qui étaient là lors de l’été passé. Je me sens bien. L’intégration n’a pas été difficile parce que tout le monde était accueillant. L’ambiance est bonne et on est toutes déterminées. Le travail se fait bien à mon avis » a-t-elle déclaré ce mardi à l’entrainement.

La tanière se prépare pour l’AfroBasket qui démarre le 28 juillet prochain. Pour Bigue Sarr, il faut faire partie de la sélection finale. « On compte toutes y aller avec beaucoup d’engagement et de détermination afin de prendre la 1ere place si Dieu le veut. Je dirais que je ferais tout mon possible pour faire partie des 12. Je serais engagée et je donnerai tout l’effort possible. Et peu importe la position dont le coach aura besoin de moi, je ferais le taf pour faire partie des 12 ».

wiwsport.com