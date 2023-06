L’ancien international U20 Aliou Badji a passé une saison compliqué du côté de Bordeaux. Peu performant, l’attaquant prêté par Amiens est jugé décevant par le journaliste Nicolas Le Gardien de Sud Ouest.

Prêté par Amiens aux Girondins de Bordeaux, Aliou Badji n’a pas répondu à toutes les attentes. Auteur d’une saison moyenne de 4 buts et 3 passes décisives en 31 apparitions (16 titularisations), l’ancien joueur d’Al Ahly n’a pas convaincu les observateurs et supporters bordelais. Selon le journaliste Nicolas Le Gardien, le joueur formé au Casa Sports est un échec pour le club de la Gironde. « Aliou Badji, on parlait d’un joueur qui a joué au plus haut niveau en Suède, en Egypte, et qui a fait une bonne saison à Amiens. Il n’a pas confirmé à nouveau aux Girondins, il faut le dire », estime-t-il dans un live du média Sud Ouest.

L’attaquant de 25 ans a été prêté avec option d’achat. Il risque de rester à Bordeaux la saison prochaine, de même que le défenseur Clément Michelin prêté par le club grec d’AEK Athens. « C’est sûr que si l’option n’avait pas été quasi obligatoire, il n’est pas certain que les clubs les auraient conservés au vu de leur performance sportive », se désole-t-il.

