L’officialisation du transfert de Mikayil Faye au FC Barcelone ne devrait plus tarder. Le joueur et ses représentants sont dans les locaux du club culé pour finaliser l’opération. D’ailleurs, le jeune international sénégalais a passé sa visite médicale avec succès. Une information confirmée par nos confrères de Jijantes et Fabrizio Romano.

Mikayil Faye, set to complete medical in Barcelona in order to be unveiled as new Barça player. 🔵🔴🇸🇳 #FCB

2004 born Senegalese centre back will join the club on permanent deal — done and sealed, as exclusively revealed last week. pic.twitter.com/c2vHCVt9Qe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023