Annoncé sur le départ de Villarreal, Nicolas Jackson ne manque pas de prétendants de renom. Chelsea est la dernière formation à s’être intéressée par le joueur.

Talentueux, Nicolas Jackson s’est fait un nom important sous les couleurs de Villarreal lors de cette fin de saison. Avec neuf buts inscrits sur les huit dernières journées de Championnat, l’attaquant sénégalais s’est affirmé comme l’une des meilleures sensations européennes, après avoir mis de côté sa frustration après son transfert avorté à Bournemouth. A 21 ans, Jackson est très désiré. Et son destin devrait enfin basculer cet été.

Sur la piste de l’ancien joueur du Casa Sports, on retrouverait même le Real Madrid et le FC Barcelone. Néanmoins, son avenir devrait maintenant s’écrire loin de l’Espagne. D’autant plus que le joueur, lui-même, préfère poursuivre sa carrière en Angleterre. Et dans ce cas, il est certain d’avoir l’embarras du choix. Après Aston Villa, Newcastle et West Ham, un géant anglais s’est lancé dans la course. Il s’agit de Chelsea.

Selon les informations du Standard, les Blues ont ciblé Nicolas Jackson pour renforcer leur attaque très défaillante cette saison. Le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino apprécierait particulièrement l’international sénégalais. Ainsi, les dirigeants du club anglais auraient rencontré les représentants du joueur la semaine dernière pour discuter d’une éventuelle arrivée à Stamford Bridge. Il faudra convaincre Villarreal, qui ne devrait pas lâcher Nicolas Jackson pour moins de 40 millions d’euros après l’excellente fin de saison du joueur.

Exclusive: Chelsea's striker search leads to talks for Villarreal's Nicolas Jackson.

– the 21-year-old got 9 goals in his last 8 La Liga matches,

– He is available and valued at around £30m: https://t.co/rqcp2PQ9KG #CFC — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) June 14, 2023

