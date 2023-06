Cela ne fait plus aucun doute, le vice-champion d’Europe, Inter Milan veut Kalidou Koulibaly et ce, à tout prix. Le club italien s’active en coulisses pour trouver la bonne solution afin de compter KK dans ses rangs. Il y a quelques heures, nous vous faisions part de la volonté des Intéristes de signer Koulibaly dans le cadre d’un échange alors que Chelsea veut aussi André Onana.

Selon Nicolo Schira, l’Inter envisage un prêt de Koulibaly qui a un bon de sortie cet été. Toutefois, la source évoque le salaire de 10 M€ d’euros que le club italien considère trop élevé. Une prise en charge de la moitié du salaire par Chelsea pourrait être la solution si les deux clubs parvenaient à se mettre d’accord. A rappeler que Kalidou Koulibaly est aussi espéré à Al-Ittihad (Arabie Saoudite).

#Inter are really interested in Kalidou #Koulibaly on loan. KK could leave #Chelsea in the summer #transfers window. His salary (€10M/year) is top high and the deal could be possible if #CFC pay a part of the wages with a redundancy incentives

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2023