Avant le match amical face au Brésil, Kalidou Koulibaly ne veut nourrir aucun complexe au moment d’affronter la Seleção.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, est prêt à affronter le Brésil en match amical, mardi 20 juin au Portugal. Kalidou Koulibaly et ses partenaires sont pleinement conscients du challenge que cela représente de défier l’actuel troisième au classement FIFA mondial. Mais le capitaine des Lions est persuadé que lui et sa bande peuvent réaliser une bonne performance, en s’appuyant de leurs qualités. Le défenseur de Chelsea était présent en conférence de presse ce mardi.

« C’est un gros match et tout le monde l’attend. Le Brésil est une des meilleures équipes au monde, mais je pense que le Sénégal est maintenant prêt à affronter ces équipes-là. Tout le monde demandait pour qu’on joue contre les grosses nations. Maintenant, on a l’occasion. Les Sénégalais ont faim de victoires, et ça va être plus qu’un match amical pour nous. On va essayer de faire bonne figure. On sera prêt. On sait que c’est une nation avec beaucoup de talents et beaucoup de joueurs mondiaux reconnus, mais on n’a pas à rougir de ça. Nous aussi avons de grands joueurs. A nous de faire le match correct pour faire une performance. Ca nous permettra de nous jauger aux grandes nations et de se préparer pour la CAN », souligne Koulibaly.

