Alors que son arrivée au FC Barcelone ne fait plus aucun doute, Mikayil Ngor Faye semble déjà très apprécié en Catalogne. Réputé comme étant un coach qui fait confiance aux jeunes joueurs, à l’instar de Marc Casadó, de Mika Mármol, de Chadi Riad, d’Ilias Akhomach ou de Lamine Yamal récemment, l’entraîneur du club catalan pourrait écrire le nom de Mikayil Ngor Faye sur sa longue liste des jeunes pouces qu’il a fait débuter avec les A.

En effet, selon les dernières informations du journaliste Fabrizio Romano, qui semble très proche de ce dossier, le défenseur sénégalais de 18 ans fera une partie de la pré-saison 2023-2024 avec l’équipe première du Barça. Xavi Hernández souhaiterait apprécier de plus près les qualités de l’ancien pensionnaire de Diambars afin de voir si ce dernier aura les capacités de titiller Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen ou même Alex Baldé.

Le profil de MNF, tout aussi capable d’évoluer en défense centrale comme au poste d’arrière gauche, à l’aise avec la balle et solide dans les duels, pourrait être très utile à un Barça qui poursuit sa reconstruction. En attendant l’officialisation du joueur, qui a passé sa visite médicale avec succès ce mercredi, Romano annonce également que la clause libératoire du contrat de Mikayil sera fixée à 400 millions d’euros. Nouvelle preuve de confiance ?

Understand Barcelona have included a release clause worth €400m into the contract of Senegalese CB Mikayil Faye who signed today. 🔵🔴🇸🇳 #FCB

More: Faye will start initial part of the pre-season with Barça first team, as Xavi wants to monitor him closely. pic.twitter.com/LqK3OIFeAW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023