Les Lions vont quitter Diamniadio pour rallier Cotonou ce jeudi 15 juin afin d’y rencontrer le Bénin le samedi 17 , match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024. La tanière des Lions a enregistré l’arrivée de deux jours hier nuit.

Il s’agit du milieu de terrain Idrissa Gana Gueye et du gardien de but Alfred Gomis. Ces deux joueurs avaient été retenus pour des raisons personnelles. Désormais, Aliou Cissé compte 25 joueurs dans son effectif. Il ne manque plus qu’Iliman Ndiaye pour que le groupe soit au complet. L’attaquant attend une bonne nouvelle : la naissance de son deuxième enfant. Il sera le dernier à rejoindre la tanière. À noter également l’absence temporaire du défenseur Moussa Niakhate qui devrait faire son retour pour le départ à Cotonou, prévu ce jeudi.

Séance d’entrainement ouverte ce soir

Après s’être enfermé pendant 3 jours d’affilée ou les Lions se sont entrainés à huis clos, l’Équipe Nationale ouvre ses portes ce soir. Le galop d’entrainement sera ouvert au public. Ce sera le dernier puisque celui de demain est encore à huis clos et les Lions voyagent jeudi.

Idrissa Gana Gueye et Alfred Gomis ont rejoint dans la soirée le rassemblement des lions à Diamniadio. #CAN2023Q pic.twitter.com/IjWekgY6xW — Equipe Du Sénégal (@GaindeYi) June 12, 2023

wiwsport.com