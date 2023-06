Secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba a assuré que la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en côte d’ivoire sera la plus belle jamais organisée.

Le compte à rebours est lancé. Plus que six mois avant le retour de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroula en Côte d’Ivoire au mois de janvier 2024. Si lors de la dernière édition disputée au Cameroun, quelques problèmes d’organisation ont été notés avec notamment le drame qui s’était produit au stade Olembe à Yaoundé, en début d’année prochaine le pays des éléphants prendra toutes mesures pour qu’on assiste à la « meilleure CAN jamais organisée ». C’est en tout cas l’assurance donnée par Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la Confédération Africaine de Football lors de son passage sur le plateau de Talents d’Afrique.

« Notre philosophie est que chaque CAN soit meilleure que celle précédente. On pense que celle qui aura en Côte d’Ivoire sera la meilleure jamais organisée. Les infrastructures sont prêtes à 95% et il y’a surtout une implication des autorités. J’appelle le premier ministre sur les chantiers et on a des réunions chaque semaine avec le président de la FIF (Fédération Ivoirienne de Football) et je sens que tout le monde est impliquée. Là où j’ai confiance c’est que le peuple ivoirien attend avec impatience cet événement. En plus de cela le gouvernement tient ses engagements et tout ces éléments me font dire qu’on est dans la bonne dynamique. Ce sera magnifique » a promis M. Mosengo-Omba.

#TDA 🌍 – "La CAN en Côte d'Ivoire 🇨🇮 sera la meilleure jamais organisée !" 👉 Infrastructures, implication des autorités mais aussi soutien populaire : le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, n'a aucun doute sur le succès à venir. pic.twitter.com/VOGbZ7wR0y — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) June 12, 2023

