Les choses s’accélèrent pour Mikayil Faye qui va bientôt s’engager sous les couleurs du FC Barcelone. Tous les documents administratifs ont été signés et il ne reste plus que la visite médicale pour l’officialisation.

Comme annoncé sur wiwsport.com il y a quelques heures, le jeune défenseur sénégalais, Mikayil Ngor Faye va devenir un nouveau joueur du FC Barcelone. Les différentes parties ont d’ores et déjà bouclé les démarches administratives et l’annonce ne devrait pas tarder à être faite par les deux clubs. Selon Fabrizio Romano, Kustosija et le Barça ont signé tous les documents pour l’arrivée de la pépite sénégalaise âgée de 19 ans.

La traditionnelle visite médicale de Mikayil Faye se fera cette semaine, alors que le club catalan a déjà défini le calendrier des opérations. Pour l’heure, la durée du contrat n’est pas encore connue, mais le montant du transfert s’élève à 5 millions d’euros.

