Selon les informations de Fabrizio Romano, une réunion prochaine est appointée pour discuter du mercato entre les dirigeants de Chelsea et de l’Inter Milan. Parmi les dossiers qui tiennent les vice-champions d’Europe à cœur, le transfert du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Malgré le désir annoncé, il y a quelques jours, du nouveau coach des Blues, Mauricio Pochettino, de le conserver dans son effectif, il ne semble pas être impossible de voir KK quitter l’Angleterre, une saison après son arrivée.

Par ailleurs, l’Inter se prépare déjà à une refonte de sa défense avec les départs scellés de Skriniar et de Acerbi, éléments clés de sa charnière centrale. Une arrivée du défenseur sénégalais serait donc pour le board intériste une aubaine, avec l’expérience et le savoir-faire de Koulibaly loués et reconnus en Série A. Les prochains jours du mercato estival vont être palpitants pour le Sénégalais de 31 ans.

Chelsea and Inter are set to schedule a meeting in the next days, as called yesterday 🔵 #CFC

Understand Inter will ask about Kalidou Koulibaly as priority target.

Romelu Lukaku’s future, main topic; but Trevoh Chalobah for Inter, André Onana for Chelsea will be also discussed. pic.twitter.com/3dtWTKLqVs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023