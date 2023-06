Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le SL Benfica, le jeune joueur sénégalo-italien, Cher Ndour est sur le point de passer un nouveau cap dans sa carrière. Selon notre confrère italien, Romano, le joueur de 18 ans va rejoindre libre le Paris Saint-Germain cet été. Les négociations se sont accélérées ces dernières heures et il ne s’agit plus qu’une question d’heure avant sa signature chez les champions de France puisque les parties se rapprochent d’un accord.

Selon la même source, Cher Ndour était sur les tablettes d’un géant anglais que le PSG a devancé dans les discussions. Comme quoi, celui qui figure constamment dans la liste des Golden Boys depuis deux ans a tapé dans l’œil des cadors européens mais serait plutôt enthousiate à l’idée de rejoindre le PSG. A suivre !

EXCL: Paris Saint-Germain are prepared to sign another talent, Cher Ndour from Benfica as free agent. 🚨🔴🔵🇮🇹 #PSG

PSG overtaken an English top club in race to sign Ndour as talks are moving fast to the final stages.

Ndour, keen on joining PSG as next step. pic.twitter.com/p14eHChFEb

