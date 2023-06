Suspendus depuis le 02 juin suite aux manifestations dans tous le pays, les championnats nationaux de football reprennent à compter de ce mercredi 14 juin.

Et c’est reparti, le ballon va rouler de nouveau ce mercredi sur les pelouses sénégalaises après une suspension de dix jours. À travers une lettre circulaire, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé la reprise des compétitions de football sur toute l’étendue du territoire « afin de permettre à la Fédération Sénégalaise de Football de terminer ses compétitions et de pouvoir designer à temps ses représentants aux compétitions de la Confédération Africaine de Football (CAF) » peut on lire dans le communiqué qui nous ait parvenu.

La note de rappeler la « nécessité d’établir les convocations dans le respect des règlements prescrits » avant d’inviter tous les acteurs du football « à la vigilance et au fair play pour une fin de saison sereine et festive »

Wiwsport.com