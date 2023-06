Le combat tant attendu entre Gris Bordeaux et Ama Baldé est en passe d’être reporté après le dépôt d’un certificat médical par le 3e tigre de Fass.

Après le report du combat entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène, les amateurs sont en passe de voir celui entre Ama Baldé et Gris Bordeaux tomber à l’eau. En effet le lutteur de Fass qui devait en découdre le 9 juillet contre « Selleu bu Ndaw » se serait blessé au coude. Ce qui lui a permis de déposer un certificat médical ce lundi auprès du CNG pour attester de son indisponibilité.

Ainsi il est fort probable que ce combat organisé par Ibrahima Diop n’ait pas lieu cette saison. Rappelons que ce choc entre Pikine et Fass devait se tenir le 5 février dernier avant qu’il ne soit reporté à cause de la blessure de Ama Baldé. Cette fois-ci, c’est autour de Gris Bordeaux de passer à l’infirmerie et de faire annuler à coup sûr une nouvelle fois ce combat qui devait marquer le retour dans l’enceinte du fils de Falaye Baldé.

Wiwsport.com