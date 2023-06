L’ancien international sénégalais vient de remporter le titre NBA avec les Nuggets. Boniface Ndong qui officie en tant coach-assistant a vécu une saison exceptionnelle avec Denver. Apres la victoire l’ancien joueur s’est dit « fier » du travail accompli au micro de News Basket Africa.

Boniface Ndong continue sa carrière exceptionnelle. Après son sacre en 2010 avec le Barça en Euroleague en tant que joueur, Boniface Ndong vient de remporter un autre trophée. Et il n’est pas des moindres. En effet, il s’agit d’un titre NBA. Le sénégalais est assistant coach à Denver. Après ce sacre historique, il a livré son ressenti. «C’est vraiment un sentiment de grande fierté, de satisfaction pour l’équipe, pour la ville mais aussi le Sénégal et l’Afrique. Vous savez il n’y a pas beaucoup d’occasions où des africains dans ces situations. Donc pour moi c’est une grande satisfaction », se réjouit-il.

Boniface Ndong est devenu important dans le staff de Denver. Pour preuve, il s’occupe en particulier du pivot et leader de l’équipe Nicola Jokic. Boniface Ndong est un peu devenu son conseiller. Comme il le dit, il essaye de l’aider à l’entrainement. Et aujourd’hui les résultats sont visibles. Le serbe en plus d’avoir mené son équipe le sacre, a remporté le titre de MVP.

Et pour Boniface Ndong, le travail continue. Le sénégalais veut évoluer dans la hiérarchie des coachs. Il espère aussi voir beaucoup plus d’africains dans les staffs NBA. «Nous souhaitons plus et pourquoi pas un jour voir un africain comme entraineur principal d’une équipe NBA. C’est une porte ouverte et chacun qui travaille va continuer à grandir et peut-être un jour on verra un entraineur africain », conclut Boniface.

wiwsport.com