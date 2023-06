Présent en conférence de presse ce mardi, le capitaine des Lions a évoqué l’importance de la rencontre face au Bénin, samedi, à l’occasion de la 5e journées des qualifications pour la CAN. Pour lui, il ne manque pas des ambitions malgré que les Lions se soient déjà qualifiés.

Kalidou Koulibaly en conférence de presse :

« On est arrivé tôt et on a réussi à faire de très bons entraînements. On est une des nations qui ont repris le plutôt, ce qui nous a permis de bien travailler et de bien préparer ce match à Cotonou. On sait qu’on est déjà qualifié, mais on a à cœur de bien faire. Il faut aller là-bas pour gagner ce match. On a énormément de joueurs de talents. Donc, on aura la possibilité de voir tout le monde jouer. C’est le plus important.

Après, on aura ce match amical contre le Brésil. Mais je pense que tout le monde doit se concentrer sur ce match contre le Bénin. On veut faire belle figure en gagnant. On a envie de donner de la joie et de bonnes sensations aux Sénégalais. Cela passe par une victoire samedi. Le groupe est bien, on l’a vu sur le terrain où il y a eu une bonne humeur de joie. Ça fait plaisir.

Le match contre le Bénin est important pour nous. C’est une équipe très dangereuse avec de bons joueurs et un grand entraîneur. On l’a vu au match aller au Sénégal, même si on a réussi à gagner ce match, c’était très compliqué. On ne va pas les prendre à la légère. Ils sont dos au mur et doivent absolument gagner, mais on a une première place au classement FIFA Afrique à reprendre, parce que le Maroc est devant nous maintenant. Ça nous ramène des défis. C’est pour ça qu’on joue au foot. On va tout faire pour gagner ce match et remonter au classement FIFA.

Il y a eu des séances très animées et, maintenant, le plus important sera d’avoir samedi une équipe très compétitive. Que tout le monde soit prêt à défendre les couleurs du pays. On n’a pas le droit de faillir. Quel que soit le onze que le coach mettra en place, on sera tous motivés pour donner un coup de main pour gagner ce match. On sait que même les joueurs qui ne jouent pas beaucoup en sélection sont très performants.

Quel que soit le joueur qui jouera, il sera prêt à tout donner. On est sur la bonne voie. Jouer pour l’Equipe Nationale, c’est très facile. À peine arriver, on est déjà motivé. Tout le monde veut porter ce maillot et tout le monde veut jouer titulaire. Moi, j’étais très excité quand je suis arrivé. Il n’y a même pas besoin de la sur-motivation. On veut continuer à gagner et démontrer que le Sénégal est une des meilleures équipes au monde et la meilleure sur le Continent. »

