Auteur d’une grande saison, Habib Diallo a évoqué la possibilité de gagner plus de protagonisme en Equipe Nationale.

Peu utilisé en Equipe Nationale, où il a rarement brillant, Habib Diallo (27 ans, 16 sélections, 3 buts) fait pourtant son petit bonhomme en club, plus particulièrement à Strasbourg. Cette saison, l’attaquant sénégalais a marqué 20 buts en 38 journées dans le championnat français. Fort logiquement, l’ancien joueur du FC Metz figure dans la liste des Lions sélectionnés par Aliou Cissé pour le rassemblement de ce mois-ci. À un poste où la concurrence est rude, le champion d’Afrique se remet aux choix du sélectionneur pour gagner une place de titulaire.

« Je peux dire que c’est ma meilleure saison depuis que je joue en France. Mais même si je marque 20 buts avec mon club, ce n’est pas pareil en Equipe Nationale. Ici, c’est le coach qui décide, avec le système de jeu et le joueur qui lui conviennent. En club, on travaille sur un système dans la durée, alors qu’en Equipe Nationale il y a peu de marges avec des compétitions qui durent environ 10 jours. C’est le coach qui décide, pas moi. On a beaucoup d’attaquants et chacun peut jouer. On ne vient pas en Equipe Nationale pour s’asseoir sur le banc. Tout le monde veut jouer comme titulaire, mais c’est le coach qui fait ses choix », indique l’Alsacien en conférence de presse.

wiwsport.com