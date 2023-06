Face au Brésil, le Sénégal va s’offrir une rencontre de prestige. Et Habib Diallo semble impatient de défier la Seleção.

Déjà qualifié pour la prochaine CAN, le Sénégal disputera la 5e journées de ces qualifications face au Bénin, samedi (19h00 GMT). Trois jours plus tard, les Lions défieront le Brésil lors d’une opposition amicale, au Portugal. En dehors des matchs qu’ils ont joués lors du dernier Mondial, ce sera la première fois depuis 2019 que les Champions d’Afrique se frottent à une nation classée dans le top 10 du classement FIFA. Et c’était déjà le Brésil (1-1).

En conférence de presse ce mardi soir, Habib Diallo a évoqué de futur duel qui doit permettre au Sénégal de « jauger » son « niveau ». « Contre le Brésil, même si c’est un match amical, ça reste très important. Jouer ce genre de match amical nous manque parfois. Comme l’a dit le coach, c’est bien d’avoir ces genres de rencontres pour jauger notre niveau par rapport à la Coupe du Monde », estime celui qui a inscrit 20 buts en Ligue 1 française cette saison.

