Les Lions ont tenu leur sixième séance d’entraînement ce mardi. 21 Lions ont pris part aux exercices.

En plus des trois gardiens de but : Seny Dieng, Mory Diaw et Alfred Gomis. D’ailleurs, ce dernier, récemment marié, a été félicité sur le terrain avec une haie d’honneur. On compte 19 joueurs de champ.

Suite aux tours de terrain et exercices physiques, Cisse a scindé son effectif en deux groupes de 10 et 9 pour les jeux réduits. Notons que le milieu de terrain Pape Matar Sarr et le latéral gauche Fode Ballo-TOURE sont absents.

La tanière n’est toujours pas au complet avec l’absence d’Iliman Ndiaye. Et Moussa Niakhate qui va retrouver le groupe ce jeudi pour le départ à Cotonou.

wiwsport.com