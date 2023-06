Kalidou Koulibaly a refusé de répondre à une question sur son avenir à Chelsea, mardi en conférence de presse.

Ne parlez pas mercato avec Kalidou Koulibaly quand il est en Équipe Nationale. Samedi (19h00 GMT), le Sénégal affronte le Bénin pour le compte de la 5e journée des qualifications pour la CAN 2023. Avant le départ pour Cotonou, le capitaine des Lions s’est présenté en conférence de presse ce mardi. Et sans surprise, un journaliste a tenté d’en savoir plus sur les rumeurs qui envoient le défenseur de Chelsea à l’Inter ou encore en Arabie Saoudite.

Mais le moment semblait très mal choisi car l’ancien joueur du Napoli s’est montré agacé. « Je vais répondre quoi ? On est au Sénégal mais vous me parlez de Chelsea, du Napoli, de l’Arabie Saoudite… Respectons le Sénégal ! Si on est là, c’est l’occasion de parler du Sénégal. Quand je Suis en Équipe Nationale, je ne parle que de l’Equipe Nationale et quand je suis à Chelsea, je ne parle que de Chelsea. Le plus important, c’est que je serai performant, Inchallah », a lâché Koulibaly.

