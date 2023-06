Malgré un début de match compliqué, les Nuggets ont réussi à conclure de la plus belle des manières pour arracher le match 5 (4-1) et remporter leur premier titre de Champion NBA en 2023.

Denver a réussi à s’extirper d’un match dont la première période était difficile. Les Nuggets dont le début du match a été marqué par des pertes de balle est resté à 22 points lors des deux premiers rounds alors que Jimmy Butler (21 points) et les siens prenaient de la confiance avec 24 et 27 points successivement. Leur défense de zone a porte ses fruits pour la première partie du match.

Il y a sans doute eu de la discussion dans les vestiaires. Nikolas Jokic (28 points et 16 rebonds) qui termine MVP de la finale et ses coéquipiers notamment Jamal Murray (14 pts 8 reb 8 PD) vont retrouver le parquet de la Ball Arena avec un autre visage. Un 26 -20 qui ne rattrape pas l’écart mais annonce la couleur de la fin du match. Le dernier round sera encore plus poussif mais comme l’ont montre les Nuggets cette saison, le meilleur c’est toujours pour la fin. Et malgré les 10 points de Butler, Miami ne va pas atteindre les 20 points alors que les Nuggets gardent leur rythme (24 -18). Denver passe devant et remporte le match 5 soit sa 4e victoire (94-89).

Après 47 ans d’existence, Denver remporte pour la première fois le titre de champion de la NBA. C’est aussi un premier titre pour le technicien sénégalais Boniface Ndong. Dans le staff en tant qu’entraineur chargé des Play-développement, il fait aussi souvent du scouting. «Moi je fais les play-development. C’est nous qui travaillons avec les joueurs sur le terrain tous les jours avant de faire les vidéos pour chaque joueur » a-t-il expliqué récemment dans un entretien où il racontait son parcours et son arrivée à Denver.

