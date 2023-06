Après le report de son combat, Balla Gaye est sorti de son mutisme pour éclairer les amateurs et supporters sur sa blessure.

Si son manager avait parlé d’une maladie, Balla Gaye a lui parlé d’une blessure qu’il a contracté en salle de musculation. Quoi qu’il en soit son combat qui devait l’opposer à Eumeu Sène ce 30 juillet a été reporté. Le Lion de Guédiawaye est ainsi revenur sur les circonstances de sa blessure sans en dire la nature exacte.

« Je voulais vraiment rendre heureux mes supporters et tenir le combat. Mais c’est la volonté divine. Je me suis blessé en salle de musculation et on a déposé un certificat médical au Cng. J’ai toujours accumulé des maladies ou des blessures tout au long de ma carrière et cela m’a porté préjudice. Maintenant je veux me rétablir et revenir en très bonne santé. Je ne veux plus lutter avec des blessures pour le restant de ma carrière. Depuis 2005 je suis dans l’arène et j’ai accumulé beaucoup de fatigue. C’est le moment pour moi de me remettre à neuf » a expliqué BG2 sur lutte TV.

« Je doit être en pleine forme pour que le combat soit attractif »

Par ailleurs le tombeur de Modou Lô a répondu aux rumeurs disant que cette blessure est un prétexte pour annuler ce combat sachant qu’il n’avait pas les armes pour s’imposer contre Eumeu Sène.

« Ce sont des avis et je les comprends. Mais dire cela d’un lutteur qui est champion et qui a battu des grands lutteurs, est insensé. Mais le plus important c’est que mes supporters comprennent que je ne lutterai jamais avec une blessure. Je doit revenir en force pour montrer de quoi je suis capable. Je suis sûr que mon adversaire veut que je sois en pleine forme pour que le combat soit attractif. C’est ce que veulent les amateurs ».

Wiwsport.com