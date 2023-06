Sa liste publiée la semaine passée, le sélectionneur des Lionnes a rencontré la presse hier au stadium Marius Ndiaye. La préparation de l’Afrobasket 2023 a démarré avec un groupe de 11 joueuses dont Fatou Dieng, Aya Traore, Yacine Diop… Moustapha Gaye a expliqué chacun de ses choix et l’objectif de la tanière pour la compétition.

« C’est un choix malheureux que j’avais fait et je m’en suis excusé »

Les critères de sélection

Il y a 3 anciennes : Aya Traore, Fatou Dieng et Oumou Khairy Sarr. On a une génération intergénérationnelle Kalsoum Toure, Aminata Fall et Licka Sy. Après, il y a les jeunes qui arrivent derrière. Je pense qu’on a cherché un équilibre entre l’expérience, le talent et la jeunesse pour avoir quelque chose qui peut nous aider à avoir le meilleur résultat possible. Les critères de sélection sont la compétence et le savoir-faire, la complémentarité entre les joueuses parce que cela ne sert à rien d’en avoir beaucoup avec le même profil, donc on a essayé de faire un groupe assez complémentaire. Et l’état d’esprit des unes et des autres, pour moi, il est super important.

Les retours d’Aya Traore et Fatou Dieng

J’ai dit à Aya Traore dans un appel téléphonique que j’avais beaucoup regretté son absence en 2021. C’est un choix malheureux que j’avais fait et je m’en suis excusé auprès d’elle parce que c’est une icône du basket qui méritait un meilleur traitement. Mais c’est fait et je l’assume. Je n’ai pas peur ni honte de revenir et de dire je m’excuse. Nous souhaitons avoir Aya avec nous. D’autant plus qu’elle est restée compétitive. Toutes ces années, elle n’a pas dit un mot, elle est restée dans son coin et a continué à travailler. Dans ces secteurs-là, l’équipe a besoin d’une joueuse de son talent, de son savoir-faire. J’ai dit la même chose à Fatou Dieng. Vraiment, nous avons besoin de son expérience, son talent. Elle a joué l’année dernière en N1 en France puis cette saison en Suède. Je l’ai suivi tout au long de la saison lors de ses séances d’entrainement, de musculation, elle peut beaucoup nous apporter.

Sans club, Yacine Diop en lice

Je n’aurais jamais souhaité qu’elle reste deux ans sans jouer. La dernière fois que nous nous sommes parlés, elle m’a dit : « Coach Tapha, si vous avez besoin de moi, je serai prête ». J’ai connu Yacine très jeune, alors qu’elle était encore au lycée. Je connais un peu son tempérament et sa forte personnalité. Lorsqu’on sélectionne une joueuse, tout le monde donne son avis et je respecte l’avis de chacun. Cependant, j’ai aussi le mien. Je pense que Yacine peut beaucoup nous aider avec sa densité physique. Quelle que soit la situation, elle est toujours là pour apporter. Ce qu’il faut préciser maintenant, et je lui ai dit, c’est que nous sommes encore en présélection. Ce n’est pas encore la liste des 12. Elle a un mois pour nous montrer qu’elle peut être dans les 12. Elle sait le faire, maintenant nous allons voir.

« Il n’y a pas de quota local ou expatrié »

Une joueuse sans club, une seule joueuse locale

C’est un choix ! L’année dernière, j’ai appelé des joueuses locales, je les ai mis avec les expatries de moins de 25 ans. Elles étaient toutes là, les Couna Ndao, Dalva, les joueuses du DUC, Ville de Dakar et on les a évalués. On sait ce qu’elles valent, ce sont de bonnes joueuses. Mais, nous avons vu entre temps, l’ASCVD en Coupe d’Afrique des clubs. Et nous avons vu le comportement des uns et des autres… Tout est dans l’évaluation. Moi, j’ai beaucoup de respect pour les joueuses locales. En 2021, on avait 4 joueuses locales à l’Afrobasket. Et je vais partager un avis avec vous, il n’y a pas de quota local ou expatrie. Je ne le sens pas comme cela. Ce n’est pas un problème local mais de compétences, d’équilibre d’équipe.

Les adversaires dans la poule C

Le tirage est difficile. Penser que ce sera un duel Sénégal vs Mali est une erreur. Il faut respecter l’Ouganda qui est un pays qui investit beaucoup dans le basket féminin depuis quelques années. Qui a un potentiel athlétique énorme avec de très bonnes joueuses. Il faudra tout faire pour Termier à la première place et se qualifier pour les quarts.

« S’il y a une petite pression, laissez-la-moi et amusez-vous »

L’objectif pour l’AfroBasket 2023

On a terminé 4e ne 2021, c’est bien de dire qu’on va grimper sur le podium. Et quand on dit podium, ce n’est pas forcement la 3e place. Nous cherchons la première place, nous sommes très ambitieux. On ne peut pas être le Sénégal et aller en AfroBasket et dire que nous voulons la 3e place. On veut le podium mais surtout la 1ere place. C’est pour cela nous avons fait appel à des joueuses qui ont l’expérience, le talent le vécu, des Championnes pour guider les enfants vers le succès.

L’état d’esprit du groupe

Je leur ai parlé avant la séance d’entrainement. S’il y a une petite pression, laissez-la-moi mais amusez-vous. Cette équipe a besoin de folie, de jouer de prendre des initiatives, de s’amuser et beaucoup de rigueur dans le travail. Je pense que c’est ça le message, Aya et Fatou Dieng vont faire passer le message. Si on arrive à les libérer, à les donner beaucoup de confiance et de sérénité, on pourrait tirer le meilleur d’elles.

