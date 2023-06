La CAN féminine de basketball s’approche. Le sélectionneur national Moustapha Gaye a dans ce sens présélectionné 19 joueuses pour le stage de préparation. Parmi elles, il y a Aya Traoré. Une habituée de la tanière. Elle est venue apporter son expérience pour aider l’équipe.

Aya Traoré a réalisé une bonne saison 2022-2023. L’ailière sénégalaise a été nommée MVP de la saison en Liga Femenina 2 (Espagne) par Eurobasket. Des performances qui justifient sa présence en sélection. La joueuse expérimentée à l’habitude de la sélection. Mais pour cette fois-ci, elle vient dans un autre rôle. Elle fait partie des joueuses les plus âgées mais aussi les plus expérimentées. «En équipe nationale j’ai trouvé ici de jeunes joueuses. Nous apportons notre expérience pour tirer l’équipe vers le haut et de ce fait avoir un groupe solide. Je suis là avant tout pour aider l’équipe », affirme Aya Traoré.

Elle mise sur la jeunesse de l’équipe pour gagner le titre. Des jeunes qui ont la soif de gagner. « Elles méritent leur place en sélection, elles ont fait leurs preuves dans leurs différents clubs. Donc on va essayer d’y aller ensemble avec l’objectif de performer et de faire mieux que lors de la dernière CAN (le Sénégal avait fini 4ème) », renseigne-t-elle.

Et pour atteindre cet objectif, il faudra surmonter la concurrence. Il y a des équipes comme le Nigeria, l’Angola ou encore le Mozambique qui veulent aussi gagner le titre. Et dans la poule du Sénégal il y a aussi de belles équipes. «Si ces équipes sont là, ça veut dire qu’elles ont effectué un bon travail. Donc rien ne sera facile, nous allons bien se préparer pour entamer la compétition de la meilleure des manières. Nous avons une équipe jeune avec quelques joueuses expérimentées comme moi, on va donc essayer de tirer le maximum de ce collectif », conclut Aya Traoré.

