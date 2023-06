Sans club depuis deux ans, Yacine Diop est bien présente dans la présélection de Moustapha Gaye. Ce dernier, en conférence de presse, ce matin, a essayé d’expliquer ce « surprenant » choix.

L’ailière de 27 ans est en lice pour une place dans le 12 final. Yacine Diop devra se battre durant le regroupement où son manque de compétition depuis deux ans sera mis à rude épreuve. Celle qui a été nommée dans l’équipe-type de l’AfroBasket 2021 a la confiance de Moustapha Gaye.

« Je n’aurais jamais souhaité qu’elle reste deux ans sans jouer. La dernière fois que nous nous sommes parlés, elle m’a dit : « Coach Tapha, si vous avez besoin de moi, je serai prête ». J’ai connu Yacine très jeune, alors qu’elle était encore au lycée. Je connais un peu son tempérament et sa forte personnalité. Lorsqu’on sélectionne une joueuse, tout le monde donne son avis et je respecte l’avis de chacun. Cependant, j’ai aussi le mien. Je pense que Yacine peut beaucoup nous aider avec sa densité physique. Quelle que soit la situation, elle est toujours là pour apporter. Ce qu’il faut préciser maintenant, et je lui ai dit, c’est que nous sommes encore en présélection. Ce n’est pas encore la liste des 12. Elle a un mois pour nous montrer qu’elle peut être dans les 12. Elle sait le faire, maintenant nous allons voir » a déclaré le sélectionneur ce lundi.

wiwsport.com