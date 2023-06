Sous contrat jusqu’en 2026 avec Chelsea, Kalidou Koulibaly pourrait céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite où le club Al-Ittihad veut s’attacher ses services.

Après Karim Benzema et N’Golo Kanté, Al-Ittihad veut désormais attirer un grand défenseur d’Europe. Le club saoudien qui veut construire une équipe de « galactiques » verrait bien le défenseur sénégalais de 31 ans comme un bon élément pour son « opération de séduction et de renouveau ». En effet selon le site getfootballnewsfrance, c’est un transfert qui pourrait se faire puisque le Sénégalais a reçu un feu vert de la part de sa direction pour partir s’il le souhaitait. Dans le souci d’alléger son effectif après un « sur-recrutement », Chelsea qui en plus ne disputera pas de compétitions européennes la saison prochaine ne s’oppose pas aux départs de plusieurs de ses joueurs comme cela vient d’être confirmé après le départ de N’Golo Kanté.

Auteur d’une saison d’une saison peu satisfaisante (32 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), le champion d’Afrique est actuellement en négociation avec le club saoudien a indiqué la source. Même s’il faut préciser qu’un accord est loin d’être trouvé, les pourparlers sont néanmoins en cours et l’on étudie la somme qu’exigerait Chelsea pour laisser partir l’ex napolitain dont le contrat court jusqu’en 2026.

Toutefois, le nouvel entraîneur des Blues Mauricio Pochettino a fait savoir son souhait de conserver Kalidou Koulibaly la saison prochaine. Les semaines à venir devront permettre de mieux connaître la position de chacune des parties.

