Bordeaux évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Ce lundi, la Commission de discipline de la LFP a décidé de donner match perdu aux Girondins après l’arrêt de la rencontre face à Rodez lors de la 38e journée de L2 suite à l’agression du Ruthénois Lucas Buades par un supporter bordelais.

Le club de l’attaquant sénégalais Aliou Badji débutera également l’exercice 2023-2024 avec un point en moins. La Tribune Sud du Matmut Atlantique sera quant à elle fermée pour deux matches fermes et deux rencontres avec sursis.

Les Girondins ont réagi dans la foulée via un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux : « La Commission de Discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision incompréhensible et disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l’équité sportive. »

Cette décision condamne également Annecy au National et officialise la montée du FC Metz en Ligue 1. C’est donc une excellente nouvelle pour la colonie sénégalaise de la Moselle, notamment pour Lamine Camara, Pape A Diallo, etc.

En somme, cette décision est lourde de conséquences pour les Girondins de Bordeaux qui devront désormais se concentrer sur leur reconstruction en Ligue 2. Cette situation est d’autant plus difficile à accepter pour les supporters du club qui espéraient une issue différente pour leur équipe. Il ne reste plus qu’à attendre la suite des événements et les éventuelles réactions du CNOSF.

wiwsport.com