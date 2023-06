Tout au long de la saison, Wiwsport vous a proposé son équipe-type des Sénégalais de la semaine. En se basant sur le nombre d’apparitions de chacun parmi les 111 joueurs sélectionnés entre 32 Team Of The Week et forcément sur les performances individuelles, retrouvez notre équipe-type des Sénégalais de la saison, disposée en 4-4-2.

GARDIEN DE BUT : MORY DIAW

Qui d’autre que lui ? Le gardien de Clermont a tout simplement été étincelant en Ligue 1 française cette saison. Décisif à chaque match, pratiquement, le portier formé au Paris Saint-Germain a conquis son monde pour son retour en France après plusieurs années à respirer le chaud et le froid entre le Portugal, la Bulgarie et la Suisse. Du haut de ses 29 ans, Mory Diaw est sur le chemin de son art, et cela l’a permis d’être sélectionné en Equipe Nationale du Sénégal. En 37 matchs de Ligue 1, il a réussi 10 clean-sheets. Auteur de 114 arrêts, il est le portier de Ligue 1 qui a joué le plus de ballons cette saison (1.657). Il est aussi celui qui a arrêté le plus de penalties (4). Nombre d’apparitions TOTW : 12

DÉFENSEURS : YOUSSOUF SABALY, AROUNA SANGANTE, ABDOULAYE SECK, MOUSSA NDIAYE

Dans cette défense à quatre, nous avons premièrement sélectionné l’incontournable Youssouf Sabaly. Depuis son côté droit, le joueur du Real Betis a encore répondu présent. S’il a raté quelques matchs, le temps d’évacuer les pépins physiques qui ne le lâchent jamais, il est monté en puissance au fil de la saison, étant indiscutable pour son entraîneur Manuel Pellegrini dans les grandes rencontres. Assurant avec brio en travail défensif, il a été capable d’apporter en attaque et même marquer des buts pour élever encore son niveau. Il marque deux buts et délivre deux passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues. Nombre d’apparitions TOTW : 10

Dans cette défense centrale, Arouna Sangante (21 ans) fait figure d’incontournable. Le jeune défenseur du Havre AC s’est muet au tout début de la saison en véritable patron de la défense et se montre important avec que sans ballon. Sa faculté a apporté le danger sur les phases arrêtées et pour casser les lignes sur une passe, l’ont permis de marquer trois et délivré deux passes décisives. Pilier du HAC, comme le démontrent ses 35 titularisations pour sa deuxième saison complète, il a été le joueur qui a réussi le plus de passes (2169). Preuve également qu’il a une capacité de vite rebondir, il commet une grossière erreur face à Laval, mais offre le but de la victoire. Il devrait attirer des convoitises lors de ce mercato estival, malgré la montée du HAC. Nombre d’apparitions TOTW : 8

Pour son « exil » en Israël, Abdoulaye Seck a grandement contribué à la très bonne saison du Maccabi Haïfa. En prenant place dans plusieurs postes défensifs, le Sénégalais de 31 ans a donné la pleine mesure de son potentiel. Très souvent irréprochable dans les phases défensives, l’ancien joueur du Royal Antwerp a merveilleusement apporté sa contribution offensive. Grâce à son jeu long de grande qualité, Seck a permis à La Locomotive Verte de disposer d’une arme supplémentaire très utile pour varier les attaques et surprendre l’adversaire. En 37 matchs, il marqué sept buts, dont deux en Ligue des Champions face au PSG, et délivré une passe décisive. Il est champion d’Israël avec à la clé le titre de meilleur joueur étranger, et donc forcément de meilleur défenseur du Championnat. Nombre d’apparitions TOTW : 10

Lors de la conception de cette équipe-type, beaucoup de questions se sont posées quant à l’articulation de ce compartiment défensif. C’est finalement l’Anderlechtois Moussa Ndiaye qui a retenu notre attention. Recrue estivale d’Anderlecht en provenance du FC Barcelone, avec lequel il a appris chez les jeunes pendant deux saisons, l’arrière latéral gauche qui fêtera ses 21 ans le 18 juin prochain a été l’une des révélations de la saison des Mauves. Après avoir pris son mal en patience en équipe B, l’ancien pensionnaire d’ASPIRE Academy a directement saisi sa chance, et s’est plus au moins fendu une place de titulaire en seconde moitié de saison. Incontournable en Ligue Europa Conférence, il a été le joueur ayant réussi le plus de tacles et de récupérations. Il dispute 25 matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe première. Nombre d’apparitions TOTW : 6

MILIEUX DE TERRAIN : PAPE GUEYE, BADOU NDIAYE

Arrivé lors du mercato hivernal, le joueur prêté par l’Olympique de Marseille n’a pas mis du temps pour s’habituer à LaLiga espagnole. Pape Gueye s’est vite imposé dans l’entre-jeu du FC Séville. Et même s’il a connu le malheur d’être absent de la liste pour la Ligue Europa, le milieu de terrain de 24 ans peut se vanter d’avoir été l’un des meilleurs éléments pour signer la rédemption du club andalou, après une première partie de saison qui n’entrera pas dans les annales. Son engagement, à l’image de ses trois cartons rouges pour des fautes, sa puissance et même ses qualités techniques, comme sa facilité à se projeter, en ont fait l’un des derniers chouchous du public sévillan, qui espère ardemment le revoir au Stade Ramón Sánchez Pizjuán, la saison prochaine. Cette saison, Pape Gueye a disputé 35 matchs (19 avec l’OM et 16 avec Séville) pour 2 buts et 4 passes décisives. Nombre d’apparitions TOTW : 7

Si Adana Demirspor a tant surpris dans le Championnat de Turquie jusqu’à finir au pied de l’Europe (4e), c’est également et surtout parce que la formation de Vincenzo Montella a pu compter sur un Badou Ndiaye qui a retrouvé ses jambes de jeunesse. À 32 ans, l’ancien joueur d’Osmanlispor, de Galatasaray ou encore du Fatih Karagümrük – une façon de montrer qu’il connaît bien le football turc – a été le régulateur de Demirspor. Il a même réussi à renouer avec de belles statistiques, en compilant 8 buts et 5 passes décisives en 32 matchs de Championnat. Doté d’un grand volume de course, d’une bonne faculté d’interception et d’infiltrations offensives, PAN a tenu un rôle déterminant dans son équipe, avalant toujours plus de kilomètres. Nombre d’apparitions TOTW : 10.

ATTAQUANTS : ILIMAN NDIAYE, BOULAYE DIA, HABIB DIALLO, MBAYE DIAGNE

Il faut dire que les attaquants sénégalais ont rarement été aussi prolifiques ou porteurs de leur équipe sur une saison entière. Force est alors de reconnaître que le choix n’a pas été facile pour composer cette ligne de quatre. D’abord avec Iliman Ndiaye. Après une première saison à sept buts, l’attaquant de Sheffield United était attendu au tournant. Force est de constater qu’il ne s’est pas raté, bien au contraire. Il a été le facteur X de Sheffield United Au-dessus techniquement, il aura fait vibrer le public du Bramall Lane. Premier buteur de la saison des Blades, le joueur de 23 ans a impressionné tout le monde dès l’entame, confirmant nettement sa progression au fil de la saison. Co-meilleur buteur de son équipe avec 15 réalisations en 52 matchs toutes compétitions confondues, la « Star Boy » a aussi démontré une véritable maîtrise dans le domaine de la vista, comme en témoigne ses 12 passes décisives, ou ses dribbles dévastateurs. Décisif en FA Cup, où les Blades ont atteint les demi-finales, Iliman Ndiaye a été précieux dans la montée en Premier League, ce qui lui permettra de découvrir l’élite anglaise sur la durée. Nombre d’apparitions TOTW : 13

Après une première expérience assez neutre à Villarreal, Boulaye Dia a été « chassé » du club espagnol, qui l’a prêté à la Salernitana, pour le plus grand bonheur des supporters du club italien. L’ancien Rémois a saisi l’opportunité et a tout de suite imposé sa patte en Serie A, en témoigne ses trois buts et deux passes décisives sur ses quatre premiers matchs. Malgré la concurrence, notamment avec le Polonais Krzysztof Piątek ou même l’Italien Federico Bonazzoli, l’attaquant de 26 ans n’a jamais émis des doutes, que ce soit avec l’entraîneur Davide Nicola ou son remplaçant Paulo Sousa. Avec 16 buts en 33 matchs, il termine troisième meilleur troisième meilleur buteur du Championnat et égale la meilleure saison de sa carrière, avec Reims en 2020-2021. Il délivre également 6 passes décisives. Dommage pour les supporters de Villarreal : la Salernitana va l’acheter. Nombre d’apparitions TOTW : 10

D’un trio infernal – Ajorque, Gameiro et Diallo, qui avait affolé les compteurs en 2021-2022, Strasbourg s’est cette fois appuyé essentiellement sur un seul homme pour finir dixième attaque de Ligue 1 et donc assurer son maintien dans l’élite lors des ultimes journées. Mais quel homme ! Bouillonnant, Habib Diallo a tout écrasé sur son passage. L’attaquant de 27 ans, pourtant absent des radars de l’Equipe Nationale du Sénégal il y a quelques mois, a terminé sixième meilleur buteur du Championnat français avec 20 réalisations. De plus, il a su faire évoluer son jeu, en ayant une bonne présence dans la construction. Avec lui aussi, mieux vaut ne pas arriver en retard au stade. Il a ouvert le score à trois reprises cette saison dès la première minute de jeu. Il devrait maintenant passer à l’étape supérieure en rejoignant une plus grande équipe cet été. Notre d’apparitions TOTW : 9

Pour compléter cette équipe-type des Sénégalais de la saison, il est impossible de passer à côté de la constance dans l’excellence en Turquie : Mbaye Diagne. Très loin du territoire de l’Equipe Nationale du Sénégal, l’attaquant de 31 ans a tout de meme réalisé une saison qui ne laisse pas beaucoup indifférent. Arrivé de Galatasaray l’été dernier, il a rapidement fait son trou avec le Fatih Karagümrük avec 7 buts et 2 passes décisives pour ses 12 premiers matchs de Championnat. Un départ canon pour un Diagne qui n’a jamais connu une disette de plus de trois matchs. Depuis l’entame, il a marché sur l’eau et s’est même illustré avec un triplé. Il termine meilleur buteur sénégalais de la saison en Europe avec 25 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues. Il a aussi délivré 6 passes décisives. Notre d’apparitions TOTW : 4

Voici l’équipe-type des Sénégalais de la saison

