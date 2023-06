Ficelé par Jamaïcain de Jam Production, le combat entre Bombardier et Reug Reug sera officiellement lancé le 13 août à l’occasion du premier face à face entre les deux lutteurs.

C’est une annonce faite par le promoteur Jamaïcain lui même. Le B52 de Mbour et la foudre de Thiaroye vont animer les débats le 13 août à l’occasion du combat entre Baye Mandione et Bébé Diène organisé par le même promoteur. Ces deux combattants qui évoluent également en MMA (Arts martiaux mixtes) vont « révolutionner » la lutte sénégalaise puisque leur affrontement sera inédit au Sénégal a souligné le jeune promoteur.

« Le 13 août sera la date du face à face entre Bombardier et Reug Reug. Ce sont deux lutteurs de renommée mondiale et portent haut les couleurs nationales hors du pays. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises ce sera un combat pas comme les autres puisque ce sera un mixte de MMA et de lutte simple ».

Pour rappel, Oumar Kane dit Reug Reug est actuellement en pleine préparation de son combat en MMA le 4 août contre Marcus Almeida « Buchecha ». Après son duel contre le brésilien, il se tournera alors vers l’ex roi des arènes pour ce fameux « face to face » du 13 août.

Wiwsport.com