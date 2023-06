L’ancien lutteur de Thiaroye a donné son avis sur le dernier grand combat de la saison le 9 juillet entre Ama Baldé et Gris Bordeaux.

Connu pour ses analyses sans langue de bois, Khadim Ndiaye s’est prononcé sur le derby entre Pikine et Fass dans le cadre du choc entre Ama Baldé et Gris Bordeaux. Malgré les cinq années blanches du fils de Falaye Baldé et la dernière défaite du 3e tigre de Fass, l’ancien champion de Thiaroye promet que ce sera un combat âprement disputé avant de donner un avantage certain à Ama Baldé.

« Ama Baldé a beaucoup de qualités comme la fougue et la hargne sur et en dehors de l’enceinte. C’est un lutteur qui attaque et charge son adversaire dès le coup d’envoi. Il a beaucoup de cordes à son arc. Il est capable d’aller saisir une jambe pour plaquer l’adversaire mais il est aussi capable de réceptionner pour saisir son vis à vis et pivoter. Ama Baldé est complet et il est à l’image de son père Falaye qui avait cette façon de lutter. C’est un vrai technicien même s’il est aussi un bon bagarreur. Gris Bordeaux lui est un pure bagarreur. Je pense même que c’est l’un des aspects qu’il maîtrise le plus. Mais il est en fin de carrière et Ama Baldé est plus fort que lui. Il va l’expédier dès le coup d’envoi de l’arbitre. Il est plus jeune et plus coriace » a expliqué Khadim Ndiaye sur Lutte TV.

