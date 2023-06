À 33 ans, l’ancien international sénégalais (4 sélections) quitte le club. Chennaiyin FC a annoncé le départ de son défenseur central, Fallou Diagne, qui était arrivé dans le club en 2022. Son contrat ayant expiré le 1er juin dernier, il a disputé 25 matchs cette saison sous les couleurs du Chennaiyin FC, dont 19 en championnat de l’Indian Super League. Le joueur âgé de 33 ans, qui a évolué notamment en Allemagne, en Turquie et en France, est désormais libre de tout engagement et peut chercher un nouveau défi pour la saison à venir.

Chennaiyin FC bids farewell to their 6 foreign players.

Abdenasser El Khayati, Petar Sliskovic, Julius Duker, Kwame Karikari, Fallou Diagne and Vafa Hakhamaneshi.

With Rumours circulating Owen Coyle will be the Head Coach, CFC are rebuilding their squad again.#IndianFootball

— Indian Football Chronicles (@Ifchronicles) June 11, 2023