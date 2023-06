La tanière compte 23 joueurs actuellement. Ismail Jakobs et Youssouf Sabaly ont rejoint le regroupement. Gana Gueye devrait être le prochain arrivant sur la liste des retardataires.

À huis clos à Diamniadio, il est difficile de suivre l’actualité de l’équipe nationale. D’autant plus que la cellule de communication ne partage plus comme avant les « Inside de la tanière ». L’épisode Abdou Diallo et Moussa Niakhate est sans doute passe par là. Désormais, il faudra veiller avec beaucoup de soin sur les contenus à diffuser.

Sur une vidéo partagée hier, on y voit Sadio Mané et ses coéquipiers quitter l’hôtel pour se rendre à l’entrainement. Les absents lors de la première séance, Cheikhou Kouyate, Krepin Diatta et Ismail Jakobs sont là. En plus du latéral droit Youssouf Sabaly qui a pris part au galop d’hier, le milieu de terrain Gana Gueye devrait être le prochain arrivant a-t-on appris.



Il ne manque plus que Iliman Ndiaye et Alfred Gomis. Le groupe sera au complet pour le départ à Cotonou avait annoncé Aliou Cissé ce sera ce jeudi 15 juin.

wiwsport.com