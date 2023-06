Le sélectionneur des Lionnes par ailleurs directeur technique national n’a pas aimé la sortie du chargé de communication de la Fédération de basket devenu 3e vice-président. Le cumul de fonctions étant à l’origine des querelles, Moustapha Gaye annonce sa fin.

« Le cumul de fonction prendra fin au soir du 6 aout. Le président Babacar Ndiaye l’a annoncé il y a quelques temps, c’est pourquoi je ne voulais pas en parlé. On en a parlé lui et moi et le cumul ne peut pas continuer. Moi même je ne le souhaite pas » a déclaré Moustapha Gaye qui occupe les deux postes depuis 2020.

Ainsi, il ne sera plus sélectionneur des Lionnes après Kigali 2023. Le technicien estime avoir assez de travail à faire avec son rôle de directeur technique mais pour le moment il faut penser à la compétition et non à tout ce qui se passera après. « Là où je ne suis pas d’accord et cela est ma liberté d’expression, on ne peut pas aller en compétition et penser à l’après compétition. Aux Sénégalais, le cumul est terminé à partir de cet AfroBasket et j’en suis ravie. Parce que j’ai beaucoup de choses à faire dans la direction national, au niveau du management des équipes nationales. Pensons juste, tous ensemble sur comment aider cette équipe nationale. Et après la compétition, on désignera un staff technique nouveau qui va diriger les destinées de cette équipe nationale ».

S’adressant au 3e vice-président de la fédération de basket, Moustapha Gaye n’a pas pris de gants pour déprécier sa sortie sur le cumul de mandat. « J’ai entendu un vice-président de fédération dans un plateau de télé dire qu’il va porter le combat contre le cumul de fonction. Je pense qu’avec son rôle il a autre chose à faire … Je pense que dans ces rêves les plus fous, il ne peut pas imaginer dicter la loi à des entraineurs, c’est impossible M El Hadj Sarr. Pendant 8 ans, nous avons eu la pire commission de communication de la fédération … Samedi, il est nommé vice-président et dimanche il tire sur le patron des entraineurs. C’est désolant mais je pense que c’est un problème qu’on va régler en interne mais c’était important de le dire. Je rends compte au président de la FSBB et au bureau. Je suis nommé par le ministère mais sur proposition du président de la fédération. Il faut vraiment oublier qui est Tapha pour penser que je vais me laisser faire » avertit-il.

wiwsport.com