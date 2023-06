L’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal a entamé sa préparation de la CAN 2023 ce lundi. Le coach Moustapha Gaye a présélectionné 19 joueuses. Parmi elles il y a Fatou Dieng. Présente lors de cette première séance, la joueuse est revenue sur son absence de l’équipe nationale et a aussi évoqué ses ambitions pour cette compétition qui s’approche.

Fatou Dieng n’est pas une novice en équipe nationale. Elle a l’expérience. Mais ces derniers temps, elle n’était plus sélectionnée. Pour la CAN de basketball 2023, elle fait partie des joueuses présélectionnées par l’entraineur Moustapha Gaye. Interrogée sur cette absence en équipe nationale, Fatou Dieng affirme qu’elle a continué de travailler afin de regagner sa place. «Donc avec absence j’ai eu la nostalgie de l’équipe nationale. Maintenant je suis contente d’être là, le travail continu a payé. Et j’espère ne pas décevoir le coach, je veux lui rendre la confiance qu’il m’a donné », soutient-elle.

Contente de revenir en équipe nationale, Fatou Dieng espère mettre son expérience au service de l’équipe. «J’ai gagné deux CAN, j’ai l’expérience. Donc je vais mettre ça au profit de l’équipe, pour que l’on puisse faire quelque chose de bien, faire mieux que la dernière fois. Y aller avec beaucoup d’humilité et puis d’essayer de faire mieux », affirme-t-elle.

En équipe nationale la concurrence est féroce, les places sont chères. Fatou Dieng préfère ne pas parler de concurrence mais de contribution. Pour elle, chaque convoquée mérite sa place. Le plus important selon ses dires, c’est de représenter le Sénégal dignement. «Chaque joueuse est là pour apporter sa part. C’est une concurrence saine au profit de l’équipe. On est là pour représenter le Sénégal. Donc celles qui méritent d’y aller, celles qui peuvent aider le Sénégal à remporter le trophée iront à la CAN », explique-t-elle.

Du haut de ses 39 ans, Fatou Dieng ne compte pas arrêter. Son corps répond toujours présent dit-elle. Une équipe doit être bâtie avec des noyaux et ces derniers s’ils sentent que le corps ne répond plus, ils sauront s’arrêter, argue Fatou Dieng. «Moi depuis le centre de formation, on nous a appris à prendre soin de nous, à avoir une bonne hygiène de vie, parce que le corps est notre outil de travail. Donc voilà je fais ce qu’il faut. Je vois des gens qui parlent de retraite, moi je ne pense pas à ça. L’âge ce n’est qu’un numéro, il faut qu’on respecte ça », conclut Fatou Dieng.

wiwsport.com