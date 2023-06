Après avoir remporté la CAN 2021 avec l’équipe nationale du Sénégal, Saliou Ciss s’est retrouvé sans club à la fin de la saison 2021-2022. Dans l’espoir de faire partie de la sélection pour la Coupe du monde au Qatar, il a décidé de refuser les offres intéressantes des pays du Golfe pour privilégier les championnats européens.

« Je suis incapable d’expliquer ce que j’ai ressenti. Cela m’a choqué. Je me suis demandé ce qui m’arrivait. Cependant, après avoir été sacré champion d’Afrique, je me suis dit que j’avais accompli tout ce que je pouvais sur le plan sportif et qu’il était temps de trouver un autre club pour me relancer. Malheureusement, cela s’est avéré être plus compliqué que prévu. J’en ai discuté avec mon agent et nous avons reçu de belles offres, mais elles venaient des pays du Golfe. J’ai cependant mis en avant l’équipe nationale pour avoir une chance de participer à la Coupe du Monde. Si l’on évolue dans les championnats du Golfe, on ne peut pas être sélectionné en équipe nationale » a expliqué l’ex joueur de Nancy dans une interview avec SportNewsSport.

Saliou Ciss a donc été contraint de faire un choix crucial entre son ambition financière et son engagement envers l’équipe nationale, sachant qu’il avait déjà manqué la Coupe du Monde 2018. C’était un choix risqué qui a finalement abouti à un échec cuisant, étant donné qu’aucun club européen ne s’est manifesté pour lui offrir un contrat.

« Il fallait donc faire un choix entre l’argent et l’équipe nationale, sachant que j’avais déjà manqué la Coupe du Monde 2018. Avec mon entourage, nous avons pris la décision de privilégier les championnats européens pour avoir plus de chances de participer à la Coupe du Monde. Cependant, une fois la décision prise, il n’y avait aucun club disponible. Pendant ce temps, les championnats avaient déjà commencé et toutes les équipes avaient déjà constitué leur groupe. C’était une situation difficile. J’ai voulu participer à la Coupe du Monde et cela a impliqué de laisser tomber les offres des pays du Golfe. Nous avons fait un choix décisif, bien que nous aurions peut-être dû en discuter avec l’entraîneur avant de refuser les offres. Nous étions convaincus que c’était la bonne décision à prendre, car nous avons vu des joueurs évoluant dans les pays du Golfe ne plus être appelés en équipe nationale. Nous avons donc fait le choix clair de privilégier les championnats européens », a-t-il fait savoir.