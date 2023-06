Le Sénégal a décroché deux médailles de bronze lors du tournoi de qualification aux jeux mondiaux de Beach Wrestling qui se sont tenus ce week-end à Singapour.

Après la phase de poules samedi, ce dimanche c’était au tour des matchs à élimination direct de se disputer sous le soleil Singapourien. Avec quatre lutteurs sur la ligne de départ, le Sénégal a ramené deux médailles de bronze.

Très en forme lors du premier jour de la compétition où il a obtenu une victoire sur ses deux combats, Ngor Niakh (80kg) a décroché la toute première médaille du Sénégal dans ce tournoi en battant le japonais Hirotake Abe dans le match qui s’est soldé sur le score de 4-3

Dans cette catégorie, c’est le géorgien Nika Kentchadze qui a termine médaillé d’or devant l’ukrainien Vasyl Mykhailov.

Auteur sans doute de la plus belle chute de cette compétition lors du précédent tour, Modou Faye communément appelé « ordinateur » a également décroché une médaille de bronze terminant à la troisième marche du podium dans la catégorie des +90 kg. Pourtant le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal semblait être le plus fort dans son combat qui l’opposait à Mamuka Kordzaia en demi-finale. Alors qu’on était à 2-2 à huit secondes de la fin, le lutteur géorgien a lancé une attaque pour obtenir le troisième point et se hisser en finale. Battu aux portes de la finale, Modou Faye va toute de même se relever pour battre Andrii Vlasov et remporter la troisième place.

Siny Sembène termine 4e après avoir vu la médaille lui filer entre les doigts

La déception est du côté de Siny Sembène qui a marqué les esprits lors de la phase de poules avec deux victoires en autant de sorties. Malheureusement pour lui, il a chuté en demi-finale contre le champion géorgien Dato Piruzashvili qui a terminé médaille d’or de la catégorie des 90 kg après avoir battu un combattant turc en finale.

