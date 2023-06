Le Paris Saint-Germain prévoit un grand mercato estival, mais souhaite régler la situation de certains joueurs pour lesquels il ne voit pas d’avenir chez eux. Abdou Diallo en fait partie.

De retour de Leipzig, le joueur de 27 ans devra trouver une autre destination pour éviter un problème de temps de jeu avant la fin de son contrat en juin 2024. Après avoir joué dans les championnats français et allemands, Diallo pourrait se diriger vers l’Italie.

Selon Calciomercato, le défenseur intéresse l’Inter Milan, qui a perdu hier la finale de la Ligue des Champions. Abdou Diallo n’est pas le seul joueur parisien qui intéresse le club italien, même si l’intérêt est plus prononcé pour lui. L’Inter surveille également Leandro Paredes et Carlos Soler. Il est dit que des dirigeants de l’Inter et le PSG dont Nasser Al-Khelaifi , Beppe Marotta et Alessandro Antonello se sont retrouvés hier pour un déjeuner de travail avant la finale.

